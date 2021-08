Crescono i casi nel cesenate, al “Bufalini” riapre il reparto Covid

La speranza è che, alla fine, non ce ne sia troppo bisogno. Ma con i dati pandemici in lenta, ma costante, progressione, anche l’ospedale Bufalini – come impongono i protocolli sanitari – sta pensando ad una graduale riorganizzazione dei reparti.

Ieri i bollettini quotidiani dell’Ausl hanno detto che nel cesenate ci sono stati 41 nuovi casi. Dunque, la curva cresce e non ci si può far trovare impreparati. Per questo, alla Medicina Interna dal Bufalini, è partita la conversione dei reparti con un corridoio che verrà man mano svuotato dei pazienti “normali” ricoverati, per essere di nuovo convertito alla cura esclusiva del Covid.