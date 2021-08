La denuncia: “Cassonetti strapieni e degrado”

“Siamo ormai al culmine della stagione turistica e giornalmente riceviamo foto di cassonetti strapieni e di rifiuti maleodoranti lasciati in strada che diventano un pasto appetibile per gabbiani e altri animali – continua la denuncia – Ci troviamo per giunta in un periodo storico importante per la città dato che, l’attuale amministrazione sta promuovendo l’estensione della raccolta differenziata porta a porta che partirà dal prossimo autunno in tutto il forese, e se tanto ci dà tanto non vorremmo mai che lo stesso degrado che colpisce ora la parte centrale della città, con l’estensione al forese del porta a porta, diventasse una situazione degradante insostenibile. Le elezioni sono dietro l’angolo e questa amministrazione dovrà dare spiegazioni plausibili a tutti i cittadini-elettori di Cesenatico e spiegare loro ciò che non ha fatto in questi anni per ridurre così la nostra città: cittadini inascoltati e conseguentemente scelte e soluzioni importanti mancate”.