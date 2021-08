Presentate le liste a sostegno della candidatura di Gozzoli

La parola poi al rappresentante di Cesenatico Civica, Stefano Pignotti: “Lavoriamo da un anno per creare una squadra valida e competente. Abbiamo voluto supportare il progetto perché ci siamo chiesti: ‘cosa possiamo fare per rendere la nostra cittadina un posto migliore?’. Forse qualcosa che va oltre le semplici segnalazioni. Un compito impegnativo che combina forza di volontà e unione. Siamo a disposizione di Matteo. Ognuno con le proprie capacità”.

Poi è il turno di Emanuela Pedulli, Segretario del PD Cesenatico: “Siamo da sempre a favore dell’Amministrazione Gozzoli. Negli anni, nonostante le difficoltà, siamo stati in grado di fronteggiare le emergenze lavorando, nel contempo, ad una valida prospettiva per la Cesenatico del futuro. Stabilità e costanza. Abbiamo tutti gli elementi per far crescere la località. Quindi andiamo avanti. Ancora Insieme”.

Le parole del vicesindaco Mauro Gasperini, Partito Repubblicano: “Sono felice di essere qui a rappresentare il mio Partito. È bello evidenziare come siamo riusciti a scavalcare gli ostacoli rimanendo sempre compatti nel segno di un obiettivo comune. Abbiamo commesso degli errori, certo, nessuno è perfetto. Ma, ad ogni modo, la qualità della vita e dell’offerta turistica di Cesenatico è migliorata nettamente. E non solo intraprendendo azioni a favore delle attività che hanno risentito maggiormente dell’effetto del Covid per creare un contesto vivibile e attraente. Matteo, secondo noi, è l’elemento che riesce a dare una visione nuova a questa città”.

Parla, infine, Francesca Battistini della lista Cesenatico in Comune: “Siamo un gruppo nuovo e apartitico. Ci siamo riuniti per la passione verso la politica e per la voglia di sostenere Matteo e il suo programma. Vogliamo far crescere la dimensione sociale a favore di ogni abitante e impegnarci per il bene di Cesenatico. Diamo voce a tutte le rappresentanze cittadine senza escludere nessuno”.