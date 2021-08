Droga e alcol: due giovani nella rete dell’Arma

Nella serata di sabato 7 agosto, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un 19enne forlivese per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il giovane è stato controllato in via Mazzini a Cesenatico, mentre era alla guida della propria autovettura. Durante la perquisizione i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. In seguito i militari hanno disposto una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, coadiuvati dalla Stazione carabinieri di Santa Sofia. L’accertamento ha dato esito negativo.