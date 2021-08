Ecco i volti più giovani di Cesenatico Civica

Cesenatico Civica continua a svelare i suoi candidati per la carica di consiglieri comunali in vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre e continua a farlo nel segno delle novità e della freschezza, non trascurando mai impegno, competenze e varietà di ambiti. Giacomo Frigoli e Chiara Wehlte rappresentano il volto più giovane della lista e con la loro freschezza e le loro idee possono rappresentare una svolta nel panorama politico di Cesenatico.

Giacomo Frigoli, classe 1992, è laureato in Filosofia, da sempre impegnato a buoni livelli nel panorama cestistico romagnolo, ma a Cesenatico è conosciuto per le diverse attività imprenditoriali che porta avanti insieme alla sua famiglia nell’ambito della ristorazione e del divertimento. “Sono ormai alla soglia dei trent’anni e sento che è arrivato il momento di dare una mano a Cesenatico, la mia città, e il luogo dove insieme alla mia famiglia abbiamo costruito tutta la nostra vita. Non ne faccio una questione di partiti, – di schierarsi a destra o a sinistra -, ma di persone. Ho avuto modo di conoscere l’amministrazione Gozzoli negli anni scorsi e ho trovato in Matteo una persona per bene e un sindaco preparato che mette anima e cuore nel suo lavoro. Il mio obiettivo è cercare di avvicinare alla politica di Cesenatico tanti di quei giovani che non si sentono rappresentati e creare un tramite che permetta ai ragazzi e alle ragazze di rapportarsi con l’Amministrazione: per condividere idee, segnalare problemi e trovare insieme soluzioni”.