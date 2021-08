Ferragosto e Green Pass: ecco come è andata a Cesenatico

Il focus viene posto nuovamente sulla questione della Certificazione Verde. Ma cosa accade quando una norma introdotta di recente (e in maniera poco chiara) come questa incontra il momento clou dell’estate?

La data che rappresenta il centro della vitalità per l’intera Riviera (e non solo) si trasforma in argomento di discussione e confronto. Abbiamo chiesto ai proprietari delle attività di Cesenatico di parlare della loro esperienza e di esprimere la propria opinione. Voci varie, differenti, contrastanti. Trovare la quadra? No. Non è possibile nemmeno questa volta. C’è chi non ha riscontrato impedimenti particolari, chi si pone poco il problema perché ha la possibilità di ospitare la clientela all’esterno, chi si è trovato in una situazione di seria difficoltà e chi comincia già a preoccuparsi per l’immediato futuro.

E allora come hanno affrontato il Ferragosto gli esercenti di Cesenatico, sotto il segno del Green Pass?

“Per noi non è stato un grosso scoglio – spiegano dal Caffè del Corso – Abbiamo i posti lungo il canale. Non c’è stato bisogno di chiederlo quasi a nessuno. Diciamo che costituisce un disagio maggiore per chi deve accogliere la gente al chiuso”.