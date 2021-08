Investe ciclista di Cesenatico e scappa. Caccia al pirata

L’impatto e la caduta hanno provato a Marco qualche escoriazione, ma è più la portata psicologica dell’accaduto a turbarlo. “Mi rendo conto che sarebbe bastato veramente poco per finire in terapia intensiva o addirittura nella posizione di non poter raccontare l’accaduto. Questo mi provoca dubbi sul continuare sulla strada del ciclismo visto che non si possono controllare i comportamenti altrui e un fatto così oscura anche i bei ricordi che ho del ciclismo e i traguardi che ho raggiunto con tanto sudore”.