Mancata precedenza e scoppia la lite

Nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 agosto, il Posto di Polizia dei Cesenatico, al comando del Sost. Commissario Paolo Di Masi, ha impiegato 18 agenti per vigilare sul territorio con una serie di posti di controllo e verifiche sulle autovetture in transito e arrivo. Inoltre 12 sono stati gli uomini in abiti civili, con 6 autovetture civetta, che hanno svolto servizio di prevenzione e repressione dei reati, in particolare furti e truffe. 6 gli agenti impiegati per la frontiera marittima. Queste attività di polizia hanno consentito di identificare oltre 420 soggetti.