Accesso alle strutture dell’Ausl Romagna con green pass

Dalla prima riapertura dopo il lockdown del 2020, l’Ausl Romagna ha predisposto una serie di misure per regolamentare gli accessi di visitatori e accompagnatori all’interno degli ospedali, al fine di proteggere le strutture ospedaliere dal rischio di trasmissione di Covid-19.

Per questo motivo sono stati predisposti controlli ai varchi principali degli ospedali per far rispettare i percorsi stabiliti e i comportamenti adeguati (idonea dotazione di mascherina, igiene delle mani e misurazione della temperatura corporea).

In ottemperanza alle nuove disposizioni sul tema del green pass, la Regione Emilia Romagna ha integrato le raccomandazioni già in essere per visitatori e accompagnatori, stabilendo la necessità di essere in possesso ed esibire la certificazione verde per accedere alle strutture ospedaliere. L’Ausl Romagna è già impegnata nella applicazione di queste ulteriori misure di riduzione del rischio.