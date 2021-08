Ha avuto il Covid-19 un cesenaticense su dieci

Mentre l’estate a Cesenatico procede tutto sommato serena, in questo momento, ci sono 51 cittadini di Cesenatico chiusi in casa con il Covid. Uno di questi, per la verità, si trova all’ospedale Bufalini dopo che il peggioramento delle sue condizioni ne hanno consigliato il ricovero. Tutti gli altri invece si trovano in isolamento domiciliare.

Dall’inizio della pandemia al 16 agosto 2021, nella sola Cesenatico, si sono registrati 2614 casi di Covid-19 con 2530 guariti e 33 decessi. In pratica si sono ammalati oltre il 10% dei cittadini.