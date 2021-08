Violenza sessuale in spiaggia su tre donne: arrestato

Le indagini hanno consentito di focalizzare l’attenzione su un soggetto già noto alle forze dell’ordine che, lo scorso 28 luglio a Gatteo Mare, aveva infastidito un’altra giovane di 18 anni. In quel caso, l’uomo aveva minacciato la vittima con una pistola, tentando di aggredirla, venendo messo in fuga dalle urla della 18enne. In quell’occasione, l’intervento dei militari ha consentito di individuare l’uomo poco distante dal luogo del fatto e a procedere alla sua identificazione. In quell’occasione il 46enne era stato denunciato per minaccia aggravata, non emergendo altri gravi reati per poterlo perseguire.

Sulla scorta di quest’ultimo controllo, i carabinieri – visto lo stesso modus operandi – hanno sottoposto alle vittime delle violenze sessuali del 2 e 8 agosto, la fotografia dell’uomo. Le tre giovani – senza alcuna esitazione – lo hanno riconosciuto come autore delle violenze.

I carabinieri hanno quindi informato il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Forlì – dott. Fabio Magnolo – il quale ha chiesto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì l’emissione di una misura cautelare nei confronti dell’uomo. I militari si sono messi sulle tracce del 46enne e lo hanno rintracciato a Cesenatico, in una zona agricola, dove si era creato un giaciglio di fortuna.

L’uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Forlì.