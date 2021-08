Schiacciato davanti al gazebo: domani i funerali di Roberto Lucchi

Il feretro di Lucchi, che lascia i genitori Luciano e Norina, il fratello Ivano, la zia Derna, la cognata Isoara ed il nipote Lorenzo, partirà alle 14.30 di domani dall’obitorio del Bufalini per la chiesa di Santa Maria Goretti dove, alle 15, è previsto il funerale (offerte alla Cri di Cesenatico e ad opere parrocchiali).

Questa sera, sempre alla chiesa di Santa Maria Goretti, gli verrà dedicata la recita del santo Rosario.

Lo scorso 5 agosto, sulla sua pagina Facebook, Roberto Lucchi aveva pubblicato – come suo ultimo post – una frase di Mario Rigoni Stern che ben lo rappresentava.

“Leggete, studiate, e lavorate sempre con etica e con passione; ragionate con la vostra testa e imparate a dire di no; siate ribelli per giusta causa, difendete sempre la natura e i più deboli; non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore; siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto”.