“Zona bianca non a rischio, ma siamo nel pieno di un’ondata di contagi”

“Siamo nel pieno di un’ondata di contagi, per questo è importante vaccinarsi”. Lo ha detto ieri sera, alla Festa dell’Unità di Monteveglio, l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. “Oggi – ha chiarito l’assessore – la zona bianca in Emilia Romagna non è a rischio. Almeno per tutto il mese di agosto. La situazione per ora è sotto controllo. Ma dobbiamo continuare a correre con le vaccinazioni perché siamo nel pieno di un’ondata di contagi”.