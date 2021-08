Accampamento in riva al mare. L’intervento della Polizia

Più complessa si è rivelata l’identificazione degli altri due soggetti, i più agitati della comitiva, i quali sono stati accompagnati al Commissariato di Cesena per sottoporli ai rilievi foto-dattiloscopici della Polizia Scientifica. Entrambi sono risultati clandestini sul territorio nazionale.

Per il primo, che ha dichiarato di essere un cittadino libico di 31 anni, dopo il foto-segnalamento, accertato il suo stato di clandestinità, è stato emesso un provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio nazionale e, come previsto in questi casi dalla normativa sugli stranieri, il Questore della Provincia di Forlì – Cesena ha emesso nei suoi confronti l’ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni.

Nello svolgimento dell’attività di polizia quest’ultimo, nello svuotare il proprio zainetto alla ricerca di un pacchetto di sigarette, ha permesso ai poliziotti di notare la presenza di due paia di pantaloncini ancora con l’etichetta, tanto da far sospettare che si trattasse di due capi di abbigliamento sottratti da un negozio. Infatti, il libico non è stato in grado di fornire una convincente spiegazione sul possesso dei due indumenti e nemmeno di mostrare lo scontrino attestante l’avvenuto acquisto. Nel giro di breve è emerso che in effetti entrambi i capi di abbigliamento erano stati rubati il giorno precedente in due esercizi commerciali in viale Carducci a Cesenatico. I negozianti, che non si erano ancora accorti dell’ammanco, su richiesta dei poliziotti ne hanno immediatamente verificato la mancanza e pertanto, riscontrato il furto, il giovane è stato indagato in stato di libertà per ricettazione continuata e per violazione delle norme sul soggiorno, poiché risultato clandestino.

L’ultimo fermato, identificato in un cittadino marocchino di 31 anni, che inizialmente aveva fornito agli agenti un nominativo diverso da quello reale, oltre a essere clandestino, è risultato colpito da un provvedimento di carcerazione emesso a giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Il provvedimento gli è stato notificato e per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Forlì, dove dovrà scontare la pena di un anno e cinque mesi per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati anche questi compiuti in provincia di Milano.