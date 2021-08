Da oggi Matteo Gozzoli non potrà più essere chiamato “sindaco”

Mancano 45 giorni esatti alle prossime elezioni amministrative di Cesenatico. Da oggi dunque – come impongono le rigide regole prefettizie – Matteo Gozzoli non potrà più essere chiamato sindaco bensì semplicemente “candidato sindaco”.

Dunque, nelle varie iniziative pubbliche, l’attuale primo cittadino – pur nel pieno dei suoi poteri istituzionali – essendo candidato per il centro sinistra, in questo mese e mezzo non potrà più presentarsi ufficialmente come sindaco.

Potrà tenere dibattiti, fare interventi, partecipare a varie iniziative, occuparsi di premiazioni e altro ancora, ma solo nelle vesti di “candidato” e non più come “sindaco”.

Anche sul piano della comunicazione, quindi, dovrà modificare alcune modalità, separando in maniera ancora più rigorosa l’attività della campagna elettorale da quella istituzionale ed amministrativa.