Lo dicono i poliziotti: “Cesenatico non è abbastanza sicura”

“Le forze dell’ordine a Cesenatico non sono sufficienti per garantire un livello accettabile di sicurezza”. Lo sostiene, in una nota molto preoccupante, l’Usip, l’Unione sindacale italiana poliziotti appartenente alla Uil che lancia un appello per un aumento delle pattuglie in un’area dove “d’estate le presenze aumentano anche in occasione di eventi di breve durata, avvicinando ormai Cesenatico a realtà più complicate”.

La riflessione dell’Usip parte dalla “recente aggressione ai danni di un 22enne in un locale sul molo cittadino”. Dopo avere sottolineato la gravità della “discriminazione omofobica”, il sindacato dei poliziotti segnala l’esigenza di “un salto culturale nell’ottica di una vera emancipazione sociale per creare una barriera efficace a circoscrivere questi episodi che, anche quando non sfociano in soprusi fisici contro la persona, ne ledono la dignità nel profondo. Analogo concetto vale per le aggressioni a sfondo sessuale o per gli assalti e i vandalismi di gruppi di giovani, a volte minorenni. Se fino a pochi anni fa tali episodi erano per lo più circoscritti, ora emergono continuamente vicende di grave disagio sociale, di intolleranza e di microcriminalità diffusa, con disordini pubblici e aggressioni personali, aggravate da futili motivi e spesso rilanciate dai canali social-media con evidenze videofilmate in cui emerge prepotente la cronicizzata esiguità del personale di polizia”.

