Torna a correre la maratona Alzheimer

“Correre, camminare e andare in bici insieme, finalmente!”. Esulta Giorgia Battelli, presidente dell’ASD Maratona Alzheimer, associazione organizzatrice della manifestazione sportiva solidale. “Abbiamo confermato la Mezza Maratona, gara competitiva FIDAL e III Memorial Azeglio Vicini, con partenza da Cesena e arrivo a Cesenatico, la Marcia Alzheimer in un circuito non competitivo aperto a tutti con partenza e arrivo al parco di Levante di Cesenatico e aggiunto la possibilità di svolgere il mitico percorso di 16 km da Cesena a Cesenatico in bicicletta” L’evento si svolgerà in ottemperanza delle normative che saranno in vigore al momento”.

“Giungere alla X edizione e proprio quest’anno avere la Fondazione Maratona Alzheimer promotrice dell’evento fa comprendere il percorso compiuto in questi anni – commenta Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer – Proprio in questi giorni la Fondazione si sta presentando a livello nazionale per attivare una partecipazione collettiva che davvero può aiutarci ad affermare i diritti delle persone con demenza e sconfiggere l’isolamento e il senso di solitudine che tanto incide nella vita dei più fragili”.

Per correre la Maratona da Mercato a Saraceno e la 30 km da Borello occorrerà attendere fiduciosi il prossimo anno, ma un ricco programma accompagnerà i partecipanti della Marcia Alzheimer al parco di Levante da venerdì 10 a domenica 12 settembre con musica, iniziative per i bambini, e oltre 100 eventi musicali ed artistici all’Alzheimer Fest nell’adiacente colonia Agip.

Eventi collaterali anche a San Carlo e Montiano per i camminatori e per la prima volta anche i ciclisti potranno partecipare con la propria bici, un ottimo incentivo per sperimentare la mobilità sostenibile anche dalla città al mare.

Confermata anche quest’anno la possibilità di partecipare virtualmente dovunque ci si trovi fino al 21settembre, giornata mondiale Alzheimer.

Per avere tutto il programma completo consultare il sito www.maratonaalzheimer.it