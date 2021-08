Due cani maltrattati salvati dai carabinieri

Due cani tipo “lagotto” malnutriti e detenuti in condizioni non idonee sono stati scoperti presso un privato in Comune di Rocca San Casciano (FC). Gli animali erano in evidente stato di malnutrizione, costretti a bere acqua stagnante e detenuti in spazi non idonei in pessime condizioni igieniche .

I due “lagotti” sono stati quindi immediatamente sequestrati ed affidati al canile comprensoriale di Forlì per le cure e gli accertamenti clinico-diagnostici del caso.