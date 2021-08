Il Questore “spegne” la discoteca Peter Pan per 15 giorni

Dalle ricostruzioni della polizia è stato accertato inoltre che il dispositivo di controllo degli avventori messo in campo dal locale era gravemente insufficiente. È stato inoltre documentato dalla Questura come, in diverse occasioni, ci siano stati interventi del 118 in soccorso di alcuni giovani per abuso di sostanze alcoliche. In un’occasione giovani ubriachi hanno preso a bottigliate la stessa ambulanza.