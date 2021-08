Recupero di tronchi all’alba in spiaggia

Sono intervenuti per il recupero gli uomini della protezione civile, del comune e Cesenatico servizi. Si trattava infatti di un pezzo di circa 20 quintali. Ma anche i vigili del fuoco sono stati impegnati in un’attività simile in zona Valverde dove hanno recuperato un grosso tronco in mare e provveduto al taglio per renderlo di dimensioni più facilmente trasportabili.

Il primo intervento è stato all’alba ma anche in serata è stato necessario tornare a recuperare altri tronchi che potevano risultare pericolosi per la balneazione.

Erano tre tronchi che sono stati portati via nella mattinata di oggi, sabato, da chi si occupa di pulire l’arenile.