Truffa agli anziani: denunciati due campani

Continua l’attività e il controllo del territorio della Polizia di Stato a Cesenatico. Questa settimana sono state messe in campo 15 Volanti per il controllo del territorio, 10 invece sono stati gli equipaggi messi in campo con autovetture civetta, per la prevenzione e repressione dei delitti contro il patrimonio che hanno pattugliato le vie della città per il contrasto dei reati predatori.

E proprio quest’ultima attività ha permesso, nel tardo pomeriggio di venerdì 20 agosto, di intercettare una Fiat 500 di colore verde, segnalata per trasportare soggetti sospettati di compiere truffe ai danni degli anziani. Nello specifico, gli occupanti del veicolo sono ritenuti responsabili di aver messo a segno, nei giorni scorsi, nelle Marche, una truffa ai danni di una signora sottraendole alcune migliaia di euro.

Gli occupanti dell’autovettura, con artificio e raggiro, avrebbero simulato un incidente stradale al nipote della malcapitata, facendole credere che il giovane si trovava ricoverato in ospedale ed aveva bisogno di denaro per risarcire la controparte.

Il veicolo è stato agganciato in centro a Cesenatico mentre percorreva, a bassa velocità, una via parallela al lungomare di Levante. I poliziotti l’hanno seguita per qualche tempo, con l’intento di accertare le intenzioni degli occupanti.

Al momento propizio, il mezzo è stato fermato e gli occupanti sottoposti a controllo. Gli stessi, entrambi di origine campana di 37 e 34 anni, con alle spalle numerosi reati contro il patrimonio, la persona, truffa, furto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rapina, ricettazione, contraffazione e commercio di oggetti con segni falsi, hanno finto di essere sorpresi dall’attenzione dei poliziotti.

Entrambi sono stati poi sottoposti a verifica e a rilievi fotodattiloscopici. Al termine dei riscontri i due uomini sono stati denunciati per truffa in concorso e i relativi atti sono stati trasmessi ai colleghi marchigiani per il prosieguo delle indagini.