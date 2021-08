Balli proibiti, chiuso anche il Byblos di Misano Adriatico

Ormai si è perso il conto delle discoteche chiuse sulla riviera romagnola per inosservanza delle regole anti-Covid. L’ultima ad unirsi al club dei “trasgressori” è lo storico Byblos di Misano Adriatico che, questa notte, ha ricevuto la visita degli agenti della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato.

Nel mirino dei poliziotti gli assembramenti ed i balli in pista, severamente proibiti dalle norme. In particolare, nonostante la presenza ufficiale fosse stata stimata in circa 900 persone, si è preso atto di un evidente sovraffollamento che non consentiva neppure lo spostamento tra i vani.