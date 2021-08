Scuola, in regione 5732 dipendenti “no-vax” (quasi tutti in Romagna)

Bisogna anche dire, però, che dentro quel 6% ci sono quelli che non vogliono vaccinarsi per motivi di principio così come i cosidetti “fragili”, ovvero le persone che per motivi di salute non possono vaccinarsi, così come chi ha avuto il Covid e sta aspettando per la prima iniezione.

Insomma, il personale scolastico non vaccinato è ormai una minoranza residuale, anche se sfuggono dalle maglie dei conteggi chi salirà in cattedra all’ultimo istante, ovvero i supplenti che arriveranno solo in questi giorni quando saranno chiamati a insegnare ed i vincitori di concorso non ancora nominati.