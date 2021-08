Allarme sicurezza a Riccione: le parole di Gozzoli

“Per questo abbiamo bisogno di essere uniti a prescindere dal colore politico. Fare ognuno per sé non è una scelta vincente. I sindaci e la Polizia Locale spesso vengono chiamati in causa pur non avendo né gli strumenti né le competenze per affrontare talune situazioni di ordine pubblico. Abbiamo tutti bisogno di supporto da parte del Ministero dell’Interno e delle forze di polizia sul territorio, abbiamo bisogno che si prenda coscienza della esigenze dei singoli territori e in particolare modo della costa – continua Gozzoli – Il centro-destra di Cesenatico prende sistematicamente ad esempio Riccione come se noi non dovessimo essere orgogliosi di essere cesenaticensi: oggi, proprio sulla sicurezza, Riccione è in difficoltà, ma non ci perdiamo in polemiche, attacchi o strumentalizzazioni. Serve una riflessione seria e ci vogliono proposte e unità di intenti per lavorare sull’apertura stabile dei Posti Estivi e la sistematicità dei rinforzi estivi. Oggi pensare di avere rinforzi da giugno a settembre è impossibile, ma deve diventare un obiettivo a cui puntare per la qualità dell’offerta turistica dei nostri territori”.