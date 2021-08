Cesena. Cantiere Tre Piazze, rimosso il mosaico di età imperiale

“Con queste operazioni – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – si conclude il processo archeologico relativo a quest’area di Piazza Almerici. Gli archeologi infatti tramite un ulteriore approfondimento stratigrafico documenteranno ora le diverse sezioni presenti fino a raggiungere la quota utile al cantiere per il posizionamento della imhoff, l’impianto di sedimentazione pensato per facilitare lo smaltimento delle acque e relativo alla rete fognaria. Gli scavi più rilevanti in piazza Almerici sono così conclusi e già dalle prossime ore ci si sposterà in piazza Bufalini nell’area, già delimitata da transenne, che si estende dalla parete di Casa Bufalini all’entrata della Malatestiana”.

Il mosaico è stato trasferito nel deposito archeologico di San Domenico. Si procederà ora con la fase dello studio.