Sup: il mare e/è una tavola!

Quando il mare è una tavola è il momento ideale per noleggiare il nostro Sup e solcare le acque dell’Adriatico.

Il Sup è uno sport d’acqua rivolto a chi non ha bisogno di adrenalina, ma è in cerca di di relax, equilibrio, concentrazione e tenuta. Perché, a dirla tutta, non è poi così semplice stare in piedi su una tavola in mezzo ai flutti.

Uno strumento non per cavalcare le onde ma, letteralmente, per “camminare sull’acqua”. Ecco la soluzione perfetta per approcciarsi al mondo marino in maniera differente e originale. Volete anche voi immergervi in questa esperienza? Vi basta noleggiare un Sup negli stabilimenti balneari di Cesenatico…