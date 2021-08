Ahi ahi, i casi di Covid salgono ancora. A Cesenatico tre ricoverati

Nuovo balzo dei ricoveri per sindrome Covid-19 negli ospedali dell’Emilia-Romagna: ieri altri 22 nuovi pazienti, cinque in più nelle terapie intensive (per un totale di 52) e altri 17 nei reparti Covid (in totale 402). I numeri, per il momento, restano ancora contenuti, ma ciò che preoccupa è l’andamento della curva pandemica che, da più di una settimana, registra un lento ma graduale rialzo.

A Cesenatico, in particolare, abbiamo attualmente 58 persone positive, di cui 55 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati non in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia nella sola Cesenatico si sono registrati 2646 casi di positività con 2554 guariti e 34 decessi di cui uno nell’ultima settimana.