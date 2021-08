In Regione bus e treni gratuiti per gli under 19

Il servizio sarà gratuito per agli studenti nati prima del 31 dicembre 2007 compreso, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali per l’anno scolastico 2021/2022, residenti in regione e con attestazione Isee annuo del nucleo familiare minore o pari a 30mila euro.

Per gli studenti nati nel 2008 e iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado e ai nati prima del 2008 che frequentano la scuola secondaria di primo grado, non è richiesto il requisito di attestazione ISEE minore o uguale a 30mila euro, potranno quindi chiedere l’abbonamento gratuito direttamente alle Aziende di trasporto (maggiori informazioni: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis/grande).

Una mossa sul tema della sostenibilità ambientale o una strategia per alleviare il traffico nelle arterie stradali principali? Sicuramente questa azione da parte della regione può essere considerata utile economicamente per famiglie soprattutto in un periodo come questo.

La preoccupazione però del cittadino sarà non tanto in relazione ai costi, ma quanto alla sicurezza della salute dei propri figli, proprio pensando alle problematiche relative al sovraffollamento degli scuolabus dello scorso anno. Oppure si richiederà il green pass e come avverranno i controlli?