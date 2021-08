Buon compleanno alla Motonave Tritone!

Musica, pesce fresco e Sangiovese. Sono gli elementi che, ancora oggi, caratterizzano una tipica escursione. Ma non si tratta solo di una maniera per potersi godere la brezza marina e il luccichio del sole che si riflette tra i flutti. Gli itinerari, accuratamente scelti, permettono di incontrare i delfini e danno modo di vederli da vicino. Un’iniziativa pensata per adattarsi perfettamente alle esigenze di tutti e ideale per passare un momento indimenticabile con la propria famiglia. La soluzione più congeniale per adulti e bambini, in poche parole.

Quarant’anni fa prendeva vita l’incanto della motonave che continua a far sognare i visitatori e a regalare ricordi per completare perfettamente la vacanza.

“Mio nonno, Libero Righetti, era un meccanico navale di motori marini diesel – spiega Giorgia Righetti – Ha imparato il mestiere in tempo di guerra. Oltre a questo, possedeva un’officina sul Porto Canale di Cesenatico (lato Ponente) e, nonostante il suo basso livello di istruzione, aveva un futuro lungimirante nell’ambito delle motonavi trasporto passeggeri. I suoi tre figli maschi, poi, hanno seguito le sue orme. Mio padre, Mauro Righetti, ha cominciato la sua carriera facendo il maestro di sci nautico e successivamente ha sempre rivestito il ruolo di Comandante e motorista a bordo della nostra barca”.