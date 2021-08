Focolaio Covid: un nuovo positivo nella colonia trentina

Rientreranno venerdì 27 agosto in Trentino, i 37 positivi al Covid 19 (34 ragazzi e 3 educatori) ospiti della struttura che la cooperativa Aerat gestisce a Cesenatico.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, in collaborazione con i Dipartimenti Salute, Protezione Civile e Trasporti, sta organizzando il ritorno in Trentino dei giovani ospiti negativi al tampone, ma anche di quanti hanno contratto il virus.

Per i contagiati la provincia di Trento ha offerto la possibilità di soggiornare in una struttura messa a disposizione per loro. L’Azienda sanitaria – assicura la Provincia di Trento – continuerà a seguire ogni singolo soggetto sia sotto il profilo delle procedure di isolamento sia per garantire ogni forma di assistenza qualora ne emergesse la necessità.