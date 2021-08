Francesca e Daniela: due donne capolista di Cesenatico in Comune

Cesenatico in Comune, la lista di cittadini per i cittadini, è lontana dalle consuete dinamiche partitiche e ha come obiettivo l’affermazione del ruolo di Cesenatico come città vivibile, pulita, dinamica e socialmente impegnata.

Il simbolo della lista civica è in coalizione e sostiene la candidatura di Matteo Gozzoli.

Cesenatico in Comune inizia a svelare i suoi candidati per la carica di consiglieri comunali in vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021.

Capolista due donne: Francesca Battistini e Daniela Guiducci.

Francesca Battistini, ha 47 anni, è mamma, moglie, di professione avvocato. “Da anni sono impegnata nel sociale. Sostengo e assisto diverse donne vittime di violenza. Sul punto tanto è stato detto, ma tanto ancora deve essere fatto. Manca un centro antiviolenza e un aiuto effettivo per far sì che donne e bambini che hanno avuto il coraggio di denunciare possano ricrearsi una vita. Questo non può prescindere da un concreto intervento dall’amministrazione locale affinché le vittime di violenza possano trovare un alloggio dignitoso e un lavoro che le possa rendere autosufficienti”.