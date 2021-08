Nel weekend a Villalta torna la festa di “Chi Burdél”

Torna nel prossimo fine settimana nella frazione di Villalta la tradizionale festa di “Chi Burdél”, una delle associazioni di volontariato più attive e dinamiche del territorio comunale. Nuovi appuntamenti stessa finalità: raccogliere fondi per i bimbi ammalati e affetti da patologie rare.

L’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 agosto (dalle ore 18 alle 24) al Parco dei Platani (nella zona artigianale di Villalta) in un’area che consentirà di rispettare più agevolmente i protocolli anti-Covid. In calendario, come sempre, concerti dal vivo (dagli Ape ’90 ai Caiman il sabato, da Spino dj ai Total Pepper la domenica), intrattenimento, comicità e stand gastronomici con degustazione di pesce fritto, rane, paella e soprattutto cucina tradizionale romagnola.

La manifestazione, che ha un chiaro scopo benefico, ha permesso di raccogliere negli anni precedenti oltre120mila euro. I progetti di quest’anno sono due: Sosteniamo il sorriso di Diego (un bimbo di 9 anni di Gatteo affetto da Sindrome di Tourette plus) e l’acquisto di una apparecchiatura cardiaca salvavita professionale per il punto di primo soccorso dell’ospedale di Cesenatico.