Prende vita il bagno sonoro in riva al mare

L’iniziativa prenderà vita domenica 29 agosto (ore 7.30) nella spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti Benvenuti e Primavera. Il ritrovo prevederà un momento di totale rilassamento, un po’ di stretching e una camminata di Nordic Walking della durata di circa un’ora. Tutto seguito dagli istruttori della Scuola Italiana di Nordic Walking associati alla “Nuova Virtus”. Un programma tanto inconsueto quanto scenografico. L’alba farà da sfondo e aiuterà a calarsi nell’atmosfera. I benefici, poi, potranno essere avvertiti sia sul piano fisico (attraverso il movimento e la stimolazione corretta dei muscoli) che su quello psicologico. Della serie: liberare la mente e trovare la propria dimensione ideale.

Il momento di relax in spiaggia è aperto a tutti e non è necessario prenotare per partecipare. Basta recarsi sul luogo muniti di tappetino per poter svolgere le attività. Per quanto riguarda la successiva camminata, invece, occorre essere iscritti presso la “Nuova Virtus” ed avere seguito il corso base di Nordic Walking. Precauzione necessaria perché, oltre ad aver già acquisito le competenze tecniche, i soci possiedono un’assicurazione che li tutela da eventuali infortuni.