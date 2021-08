Sulla Vena Mazzarini si presenta la coalizione che sostiene Gozzoli

“Il 1° luglio la nostra avventura insieme è partita dalla Darsena, un luogo che in questi 5 anni abbiamo rivoluzionato con un progetto che gli ha dato un volto più bello e funzionale: 4.5 milioni di euro investiti grazie a un progetto di qualità che ha ottenuto finanziamenti importanti e che ha dato un volto più gradevole, confortevole e sviluppato a uno dei centri produttivi di Cesenatico. Per presentare nel dettaglio la coalizione invece scegliamo la Vena Mazzarini perché questo luogo deve essere al centro dei prossimi cinque anni della nostra città. Occupa una posizione centrale e importante dal punto di vista geografico e occupa un posto speciale nel cuore di tutti i cesenaticensi. Abbiamo idee ben precise che vogliamo portare avanti, uniti, come coalizione. Questo primo appuntamento sarà utile e prezioso per consentire a tutti i candidati consiglieri di presentarsi e segnerà un nuovo inizio della campagna che adesso entra nel vivo. Ripartiremo poi anche con il giro dei quartieri e delle frazioni e continueremo con la presenza al mercato. Vogliamo incontrare tutti i cesenaticensi e parlare con loro di quello che abbiamo in mente per il futuro della città”, le parole di Matteo Gozzoli.

Lunedì 30 agosto 2021 il ritrovo è fissato alle 19 sulla Vena Mazzarini in viale Cesare Abba, angolo via Bologna.