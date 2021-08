Capolista, il Pri conferma Gasperini, il Pd Roberto Casali

Nel segno della continuità. In vista della prossima tornata elettorale (3-4 ottobre) piovono conferme a Cesenatico all’interno di Partito Repubblicano e Partito Democratico.

Nei giorni scorsi infatti sono state ratificate le scelte dei capolista che saranno Mauro Gasperini per l’edera e Roberto Casali per il Pd.

Il Pri, dunque, avrà come capolista il vicesindaco uscente, l’ingegner Mauro Gasperini, uno dei pilastri della giunta Gozzoli.