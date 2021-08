Maestri d’ascia: tra arte, mestiere e tradizione

Fabio Boschetti (e fratelli), cantiere Boschetti: “Mio padre ha cominciato nel 1959 in un capannone di nylon vicino a casa. Faceva il falegname e adorava le barche. Così si è adoperato per costruire da solo. Poi ha messo su il cantiere vero e proprio. Specialità: motonavi per trasporto passeggeri. Io e i miei fratelli non abbiamo tardato a farci strada in questo settore. Abbiamo cominciato nel 1978. E poi, da lì, si sono susseguiti i progetti di alto livello che abbiamo curato. Siamo cresciuti insieme ai cantieri Foschi. Ci siamo migliorati a vicenda. Senza tralasciare un po’ di concorrenza, chiaramente. In questo momento stiamo dando la precedenza a prodotti in vetroresina. È la formula più richiesta in commercio. Ma, ovviamente, preferiamo di gran lunga lavorare con il legno. È vero: la tradizione si adatta al mercato. Poi non troviamo manovalanza. I ragazzi non sono attratti da questo impiego: l’impegno è tanto e la retribuzione lascia il tempo che trova. Abbiamo organizzato, tempo addietro, dei corsi per provare ad avvicinare i più giovani. Ma si sa: questo non è un genere di cose che impari con uno stage estivo. Servono anni di lavoro e bisogna essere disposti a cominciare dai compiti più umili. Tramandare è tanto essenziale quanto difficile“.