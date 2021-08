Al Pirata di Cervia torna “Me pizzica lu core”

“Quando il 29 agosto del 2005 – spiega Iasi – decidemmo di organizzare questo evento, non immaginavamo che avrebbe riscosso un successo così clamoroso. E in questi momenti, come faccio ogni anno, mi piace ricordare, in particolare, Pino Zimba, maestro della pizzica, uno degli amici che, come me, più di tutti ha creduto in questa iniziativa”.

Quest’anno l’intrattenimento musicale sarà curato dagli Ariacorte, che avranno il compito di trascinare fino a notte fonda l’intero locale in un incontenibile ballo di gruppo no-stop.

L’evento dedicato alla taranta è l’opera omnia di una stagione estiva che per il ristorante cervese va in archivio con i soliti numeri da capogiro. Dalle serate dedicate al jazz a quelle focalizzate sulle degustazioni di crudità, l’emporio gastronomico di casa Iasi – che nel 2019 ha festeggiato i primi vent’anni di attività – continua ad essere una delle mete privilegiate dei grandi amanti della buona cucina.