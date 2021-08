Green pass a scuola: “Ancora tante le incognite”

A pochi giorni dal rientro nelle scuole gli interrogativi che avvolgono le modalità di accesso e permanenza all’interno delle strutture diventano il tema centrale delle discussioni. Come al solito, l’incognita più grande riguarda il Green Pass. Necessità di richiesta? Modalità di controllo? Quali saranno i cambiamenti rilevanti per il personale? Sono solo alcune delle domande che, ancora, restano senza una risposta. I dubbi sono tanti. E i tempi stringono. Sempre di più.

Massimo Dellavalle, dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Cesenatico, ci aiuta a fare chiarezza. Come riporta la circolare numero 439 presente sul sito della scuola, restano in vigore gli obblighi dello scorso anno: accesso consentito solo a chi non presenta sintomi del virus, comunicazione immediata in caso di contatto con soggetti positivi, mascherine e distanziamento sociale (per quanto consentano gli spazi).

All’ultimo punto, però, compare una voce nuova: “Tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato (possesso ed esibizione) è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso, senza retribuzione (art. 9-ter DL 111/21). La violazione prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria (nota MI n.1237 13.08.21). Fino al 30 settembre, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, in luogo della certificazione verde Covid-19, deve essere presentata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dal proprio medico di medicina generale o Asl”.

Green Pass obbligatorio per insegnanti e collaboratori. Come fare? La dimensione del controllo si fa strada sul piano dell’organizzazione e giunge come un’ulteriore incombenza che si somma a quelle già presenti. Così, oscillando, ci si appresta a definire i contorni (e non solo) per dare il via al nuovo anno scolastico 2021-2022.