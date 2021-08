Assessorato al Mare e Istituto Tecnico Nautico: due proposte per Cesenatico

Cesenatico in Comune, la lista di cittadini per i cittadini, continua a svelare i propri candidati per il consiglio comunale di Cesenatico. La lista civica, alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, è in coalizione e sostiene la candidatura di Matteo Gozzoli.

Ecco allora due uomini di mare, uniti dall’impegno nel volontariato e nell’aiuto alle famiglie in difficoltà di Cesenatico: Maurizio Cialotti e Nevio Torresi. Da loro due proposte necessarie per la città: un Assessorato al Mare e un Istituto Tecnico Nautico.

Maurizio Cialotti, 60 anni, da più di 40 pescatore, referente per l’Emilia Romagna dell’AIPEC, associazione, presente a livello nazionale e internazionale, di imprenditori per un’economia di comunione, che intendono porre come valore aggiunto del proprio modo di lavorare, la cultura del dare.

“Mi sono identificato da subito in questa lista di cittadini. Siamo persone che intendono mettere a disposizione le proprie competenze, ma soprattutto la voglia di interagire con la comunità in un’ottica che guarda al bene comune. In questi anni, nei vari ambiti del sociale, ho notato prendere sempre più forma una deriva culturale, che porta i cittadini, soprattutto i più giovani, a perdere fiducia. Comportamenti che producono solo individualismo. Una situazione che possiamo risolvere con il dialogo in città”.

Poi un focus sul mondo della pesca: “Credo che la formazione degli addetti al lavoro in mare e ‘dintorni’ sia di vitale importanza, sia dal punto di vista professionale che umano. Purtroppo se non si creeranno i presupposti per incentivare questi lavori saremmo destinati, specialmente a Cesenatico, a perdere tutta quella qualità per la quale tante generazioni hanno dato il loro sudore. Per questo è essenziale coinvolgere pescatori, ristoratori, albergatori, commercianti e Università in una nuova dimensione, che guardi al profitto come un aspetto di comunione, rispetto al semplice business. Inoltre è fondamentale offrire un’istruzione professionale nel campo della marineria e della nautica con la creazione di un Istituto Tecnico Nautico, assente nella nostra Regione”.