Il Partito Democratico sostiene Matteo Gozzoli con sedici candidati

Il Partito Democratico sostiene la candidatura del sindaco Matteo Gozzoli e in vista del primo evento ufficiale di lunedì 30 agosto alla Vena Mazzarini presenta i suoi sedici candidati consiglieri. Una squadra formata da otto donne e otto uomini che parte dal lavoro fatto in consiglio comunale e in Giunta in questi cinque anni con tante interessanti novità.

Il Partito Democratico si conferma dunque una base per la campagna elettorale di Matteo Gozzoli, e in queste settimane si intensificheranno le presenze dei candidati ai banchetti sul territorio con anche l’attività porta a porta. Il capolista sarà, come cinque anni fa, Roberto Casali che arriva dalla proficua a positiva esperienza da Presidente del Consiglio Comunale dopo la sua lunghissima esperienza politica e come storico dirigente del Comune di Cesenatico.

“Il Partito Democratico, come già annunciato e ribadito, sostiene con forza e convinzione la candidatura del Sindaco Matteo Gozzoli. Veniamo da cinque anni impegnativi in cui tutto il nostro gruppo consigliare ha lavorato senza sosta, con unità e grande collaborazione con il Partito Repubblicano. La squadra che andiamo a presentare parte da una base solida di consiglieri e assessori uscenti e ci aggiunge alcune novità. Il nostro scopo è quello di valorizzare gli obiettivi raggiunti, continuare su quel solco e cercare di fare ancora meglio per il futuro di Cesenatico. Tutto il nostro gruppo ha dimostrato di saper amministrare con ambizione e serietà e da questo vogliamo partire: Matteo Gozzoli è la guida giusta per Cesenatico e noi vogliamo essere ancora al suo fianco”, spiega Emanuela Pedulli, segretario del Partito Democratico di Cesenatico.