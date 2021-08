Nasolini e Pieri, ecco i candidati di Cesenatico Civica

Cesenatico Civica va avanti nel suo lavoro e continua a presentare, passo dopo passo, i sedici candidati consiglieri a sostegno di Matteo Gozzoli. Oggi è la volta di Cecilia Nasolini e Marino Pieri.

Cecilia Nasolini ha 34 anni ed è avvocato, professione che esercita nel suo studio con sede a Cesenatico e Cesena. Svolge anche il ruolo di amministratore di sostegno di persone che necessitano di cura e assistenza, impegnandosi in tutto quello che riguarda i servizi sociali.

“In questi due anni di emergenza sanitaria ritengo sia emersa ancor di più la necessità di valorizzare e incrementare i servizi sociali. I temi che mi interessano e in cui posso portare la mia esperienza sono quelli appunti dei servizi alla persona e ai cittadini. Vorrei potermi occupare di anziani, di bambini e anche di famiglie. In questi cinque anni il lavoro di Matteo Gozzoli è stato incisivo e di grande qualità: sarebbe un onore per me aiutarlo a raggiungere negli obiettivi che ha in mente per la Cesenatico dei prossimi cinque anni”, il commento di Cecilia Nasolini.