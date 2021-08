Festa in spiaggia stoppata sul… marciapiede

A quel punto il fuggi fuggi generale e il ripristino di una situazione di pseudonormalità. Secondo quanto trapelato la festa era appena iniziata e i ragazzi erano nella parte esterna del bagno quindi all’aperto e non al chiuso. Ma il grosso dell’assembramento era in strada dove c’era la fila per entrare che, si sa, richiama altre persone, attirate dalla curiosità. Anche la musica non era particolarmente alta ma, quella che è stata descritta era una situazione di festa modello discoteca all’aperto con luci e dj set.

L’interrogativo sorge spontaneo ancora una volta. Tutto ciò non era prevedibile una volta chiuse le discoteche?

Nelle prossime ore vi forniremo maggiori dettagli.