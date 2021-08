Bagno Sonoro: tra sport e relax

Un risveglio tra la quiete e il benessere. La mattina di ieri (domenica 29 agosto) ha visto prendere vita, tra gli stabilimenti Benvenuti e Primavera di Zadina, un’iniziativa pensata per il rilassarsi e staccarsi dai pensieri. Si tratta del “bagno sonoro” organizzato in collaborazione con la Nuova Virtus di Cesena.

I partecipanti, coi tappetini distesi sulla sabbia, hanno preso parte a un vero e proprio viaggio. Non “al termine della notte”, ma tra le vie del relax. Illuminato dai raggi, timidi e teporosi, di un’alba quasi settembrina. L’infrangersi delle onde amplificava l’effetto di abbandono e trasporto. Ma non solo. Silvia, esperta naturopata, accompagnata dal fratello, ha utilizzato le vibrazioni di strumenti (un po’ insoliti, “sacri”) per raggiungere ogni parte del corpo e ogni anfratto della mente. Tocchi, leggere percussioni, aggraziate pressioni su campane tibetane, gong, tamburino sciamatico, bastoni della pioggia e handpan. Sembra uno scenario tratto da una fiaba. Di più: sembra una strofa di poesia. In realtà è solamente il frutto di una fusione tra arte e medicina.