Fratelli d’Italia svela la lista dei candidati consiglieri

“Abbiamo lavorato a una squadra affiatata e rappresentativa di Cesenatico, del suo territorio, della sua società e della sua economia – spiega Emilio Zarrelli, portavoce di Fratelli d’Italia Cesenatico e capolista – Una squadra che ha elaborato un programma elettorale per rimettere in moto l’azione amministrativa del Comune su più fronti: da una nuova impostazione urbanistica al turismo, motore dell’economia cesenaticense, tenendo al centro le esigenze della città e del forese. Un programma che ha in primo piano sicurezza, scuola e sociale. Siamo determinati a offrire ai cittadini un’opportunità di cambiamento, dopo cinque anni in cui il nostro Comune ha fatto pericolosi passi indietro, tornando alla buona amministrazione con il candidato sindaco Roberto Buda. C’è una coalizione unita, che condivide programmi e valori, che si è stretta attorno a Buda e lo sta sostenendo con passione in questa campagna elettorale. Fratelli d’Italia è pronta a dare il proprio contributo – conclude Zarrelli – Giovedì sveleremo i nostri candidati assieme al parlamentare Galeazzo Bignami, sempre vicino al nostro territorio, e al gruppo dirigente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena”.