La carica dei 58: ecco tutti i candidati consiglieri a sostegno di Gozzoli

Questa sera, alla Vena Mazzarini, Matteo Gozzoli ha presentato i consiglieri che sosterranno la sua candidatura a sindaco. La coalizione di centrosinistra vede protagonisti il Partito Repubblicano, il Partito Democratico, le liste Cesenatico Civica e Cesenatico in Comune. Nel luogo più suggestivo della città, si annunciano i nomi dei sostenitori.

“Voglio ringraziare tutti i volontari che ci stanno aiutando per portare avanti questa campagna elettorale. Io sono il candidato, è vero, ma non potrei nulla senza l’aiuto delle persone che hanno deciso di appoggiarmi – ha spiegato Matteo Gozzoli – abbiamo scelto questa zona per presentarci perché è il punto da cui deve partire il rilancio della nostra località. Abbiamo intenzione di riqualificare tutti i tratti del posto per promuovere sport, eventi e sviluppo sostenibile”.