La movida non si arrende: chiuso anche il Byblos di Misano Adriatico

Non c’è ormai fine settimana in cui non si registri la chiusura di almeno un locale notturno. E Rimini – non a caso la località romagnola con più contagiati di Covid – continua ostinatamente a provarci. L’ultimo a cascarci è stato il Byblos di Misano Adriatico che, la scorsa notte, dopo un controllo della Polizia, è stato chiuso dal Questore.

Gli agenti infatti hanno trovato circa 500 giovani che ballavano, tutti senza mascherine.