Le nuove regole sul Green Pass dal 1° settembre

Nuove regole per il Green Pass da mercoledì 1° settembre. Vediamo quali saranno le principali novità.

Treni.

Obbligo del Green Pass per viaggiare su tutti i treni ad alta velocità e sugli Intercity. Sui regionali o interregionali non andrà esibito.

Se il treno attraversa due regioni di colore diverso, per salire in carrozza non sarà necessario il pass, che servirà invece per muoversi in zona arancione o rossa.

Aerei.

Il Green Pass sarà obbligatorio anche per tutti i voli nazionali. Si estendono quindi anche all’Italia, le regole per volare in Europa.

In Unione Europea il Pass è valido solo 14 giorni dopo la fine del ciclo vaccinale, in Italia basterà far passare 14 giorni dalla prima dose (oppure essere guariti dal Covid o avere un tampone negativo).

Traghetti.

L’obbligo del Green Pass comprende anche navi, traghetti e aliscafo, ma solo nel caso di servizio di trasporto interregionale.

Bus, pullman, tram e metro.

I trasporti pubblici urbani (bus, metro e tram) sono esclusi dall’obbligo del Green pass. Per i pullman che viaggiano da una regione all’altra è necessario il Pass.