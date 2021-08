Nuovo punto vaccinale unico al Romagna Shopping Valley

Con la speranza che possano tornare, al più presto, alle loro attività originarie, chiudono questa settimana i due centri vaccinali del territorio dell’Unione Rubicone e Mare, ovvero il centro sportivo del Seven a Savignano e la piscina comunale di Cesenatico.

In questi mesi, infatti, i residenti di Cesenatico – tranne alcune eccezioni dirottate a Bellaria e a Pievesestina – hanno fatto il loro vaccino in una di queste strutture. Sei mesi di duro lavoro per contrastare la pandemia e mettere in sicurezza la popolazione.