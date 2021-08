Bonaccini: “Sì al Green Pass nei luoghi di lavoro”

“Sulle vaccinazioni – prosegue il governatore – stiamo andando bene, nel senso che confidiamo per fine settembre-metà ottobre di avere oltre l’80% di vaccinati in Emilia-Romagna sopra i 12 anni. E anche nella fascia 12-19 anni stiamo andando verso il 60% di vaccinati con almeno una dose. Non era scontato che i numeri potessero crescere in queste settimane E ora non c’è più bisogno di prenotare per quella fascia di età”.