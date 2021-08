Orietta Berti a Forlì per l’omaggio a Secondo Casadei

Si arricchisce di un ospite d’eccezione “La Grande Festa del Liscio”, l’omaggio musicale alla lunga storia d’amore tra Secondo Casadei e la Romagna, in programma a Forlì, in piazza Saffi, sabato 4 e domenica 5 settembre 2021. Sarà la cantante Orietta Berti, in testa a tutte le classifiche del momento, nella serata conclusiva di domenica 5 settembre a calcare il palcoscenico allestito nel cuore del centro storico forlivese e ad esibirsi in un concerto dal vivo.